L'Union Saint-Gilloise tenue en échec par la lanterne rouge Lokeren

Le match de clôture de la cinquième journée de la deuxième phase de la D1B s'est terminé par un partage (1-1) entre l'Union Saint-Gilloise et Lokeren. Matias Fixelles (45e+1, 1-0) a porté les Bruxellois au commandement et Abdoulaye Diaby (73e, 1-1) a égalisé pour les joueurs de Daknam, qui ont fini à dix suite à l'exclusion de Giorgi Beridze (85e).

Au classement, l'Union (2e) compte 8 points tout comme Roulers (3e). Lokeren (2 points) reste dernier.

Samedi, le Beerschot a conservé la tête de la deuxième tranche en s'imposant 0-1 à Westerlo grâce à un but de Dylan Saint-Louis (58e). Les Rats ont 11 points. Westerlo (4 points) est avant-dernier.

Virton a décroché son premier succès au détriment de Lommel, qui a ouvert la marque par Sebastiaan Brebels (18e, 0-1). Les Luxembourgeois ont fait la différence dans le dernier quart d'heure par Cruz (77e, 1-1), Loic Lapoussin (83e, 2-1) et Clément Couturier (90e+3, 3-1). Avec ces trois points, l'Excelsior gagne une position (6e, 6 points) et se rapproche de Lommel (4e, 7 points).

Vendredi, Roulers et OHL ont partagé l'enjeu. Les Louvanistes sont passés deux fois au commandement par Thomas Henry (14e, 0-1) et Kamwal Sowah (54e, 1-2) et les Flandriens sont revenus à chaque fois grâce à Esteban Casagolda (37e, 1-1) et Amir Nouri (70e, 2-2). OH Louvain occupe la 4e position (7 points).