L'Union Saint-Gilloise s'impose à Lommel et reste troisième

Le dernier match de la 18e journée, 4e de la seconde phase, de la Proximus League a permis dimanche à l'Union Saint-Gilloise de renouer avec la victoire au détriment de Lommel (0-2). Thibault Peyre (3e) et Roman Ferber (35e) ont propulsé les Bruxellois, qui ont terminé à dix suite à l'exclusion de Pietro Perdichizzi (90e+2), à la troisième place avec 7 points, trois de moins que le Beerschot-Wilrijk et un que le FC Malines.

Samedi, Dante Vanzeir a inscrit quatre buts pour le Beerschot face à Tubize (5-2). Prêté par Genk, l'international U19 a signé un triplé en première période (6e, 21e et 30e sur penalty). Thomas Henry (65e, 3-1) a réduit la marque mais Vanzeir a redonné de la marge aux Rats (77e, 4-1) avant de voir un de ses envois frapper le poteau. Tubize a encore marqué par Pedro Henrique (81e, 4-2) mais Denys Prychynenko a enterré les ambitions des Brabançons (88e, 5-2).

Samedi soir, Malines est allé s'imposer 1-3 à Westerlo. Les Sang et Or, qui restaient sur deux partages, ont fait la différence en deuxième période grâce à Gustav Engvall (49e), Igor de Camargo (60e) et Noël Naby Soumah contre son camp (74e). Le défenseur sénégalais s'est partiellement racheté en réduisant le retard de Westerlo (90e, 1-3).

Vainqueurs de la première tranche, Malines reste en tête du classement général avec 38 points devant le Beerschot-Wilrijk (34), l'Union (31) et Lommel (25).

Vendredi, Roulers, qui n'avait plus gagné depuis le 29 septembre, a battu Oud-Heverlee Louvain 3-1. D'une frappe enroulée, Mathieu Maertens a pourtant donné l'avance aux Louvanistes (10e, 0-1). Mais Andrei a égalisé sur penalty (36e, 1-1), Stijn De Smet a porté son équipe au commandement (63e, 2-1) et Thiebaut Van Acker a assuré le succès roularien (77e, 3-1). Grâce à ce succès, Roulers (17 points) cède la dernière place à Tubize (15). Westerlo (23) et OH Louvain (18) les précèdent.