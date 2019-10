L'Union Saint-Gilloise partage à Lokeren, Virton seul leader

Alors qu'elle a ouvert la marque par Sigurd Haugen (35e, 0-1), l'Union Saint-Gilloise a partagé l'enjeu dimanche à Lokeren dans le cadre de la 10e journée de la Proximus League (1-1). Réduite à dix suite à l'exclusion de Kevin Kis (90e), la formation bruxelloise a concédé un but sur penalty transformé par Georgi Bendze (90e+1).

Au classement, l'Union, qui pouvait rejoindre Virton à la première place, glisse en quatrième position avec 19 points tout comme OH Louvain (2e) et Westerlo (3e). Lokeren, qui a aligné quatre matches sasn défaite, est 6e (10 points).

Samedi en soirée, Virton a profité pleinement de la défaite surprise d'Oud-Heverlee Louvain à Roulers (3-1) plus tôt dans la journée. Comme la semaine précédente à Westerlo, les Luxembourgeois se sont imposé par le plus petit écart grâce à un but de Stélvio Rosa da Cruz en fin de rencontre (88e, 1-0).

OHL a enregistré sa troisième défaite de la saison (3-1) à Roulers, la seule équipe à n'avoir pas remporté de victoire jusque-là. Les Louvanistes ont encaissé trois buts en dix minutes par Siemen Voet (23e), Yhoan Andzouana (31e) et JensNaessens (33e). Thomas Henry (90e+2, 3-1)a réduit l'écart mais OHL (19 points) se retrouve 3e. Roulers (5 points) reste lanterne rouge.

Vendredi, Westerlo s'est imposé 0-2 au Beerschot grâce à Gilles Dewaele (12e, 0-1) et Ambroise Gboho (64e, 0-2) et se retrouve à hauteur d'OH Louvain (19 points). Le changement d'entraîneur intervenu cette semaine (Hernan Losada a pris la place de Stijn Vreven) n'a pas empêché les Beerschotmen d'aligner un quatrième match sans victoire. Malgré le but de Raphael Holzhauser sur penalty (87e, 1-2), les 'Rats' (11 points) restent 5e.