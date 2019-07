L'Union renforce son attaque avec la venue en prêt d'Antonio Romero

L'Union Saint-Gilloise a annoncé mardi avoir obtenu le prêt d'Antonio Romero. L'attaquant vénézuélien arrive en provenance du Zamora FC, actuel 15e de D1 au Venezuela. La formation bruxelloise de D1B a précisé posséder une option d'achat sur le joueur de 22 ans.

International espoir à 8 reprises, Romero avait déjà tenté sa chance en Europe en 2017. Prêté pendant six mois au Sigma Olomouc, il n'avait cependant disputé qu'une seule rencontre en faveur des Tchèques.

En 2019, il a joué 17 rencontres, compilant 5 buts et 4 assists pour le Zamora FC. Après les arrivées des défenseurs Jonas Bager et Siebe Van der Heyden, des milieux Nik Lorbek et Casper Nielsen ainsi que le prêt de l'ailier américain Isaiah Young, Romero est la 6e recrue de l'été du côté unioniste.

L'Union débutera sa saison le 4 août contre Roulers. Le coach danois Thomas Christiansen, qui a remplacé Luka Elsner à l'intersaison, fera ses débuts en compétition officielle.