L'Union partage contre Lommel et jouera pour le gain de la 1ère tranche à Malines

L'Union Saint-Gilloise a arraché le partage in extremis contre Lommel dimanche lors de la 13e et avant-dernière journée de la première tranche de la Proximus League (1-1). Laurens Vermijl a donné l'avantage aux Limbourgeois (31e, 0-1) et Thibault Peyre a égalisé dans les arrêts de jeu (90e+2, 1-1). Grâce à ce point, les Bruxellois reviennent à hauteur du FC Malines (24 points), qui se déplace à Westerlo dans le soirée (20h00).

Samedi prochain, Malines recevra l'Union dans le match décisif pour le gain de la première période. Lommel (19 points) est cinquième.

Samedi, le Beerschot Wilrijk a assuré sa troisième place (21 points) en battant Roulers (2-1) et OH Louvain a infligé à Tubize une septième défaite d'affilée (4-1).