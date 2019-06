L'Union belge accepte le changement de nom du Beerschot-Wilrijk, qui devient Beerschot

L'Union belge de football (URBSFA) a approuvé le changement de nom du Beerschot-Wilrijk en Beerschot, a indiqué le club anversois vendredi. Le nom complet du Matricule 13 est désormais Beerschot Voetbalclub Antwerpen (VA).

A la mi-mai, le Beerschot-Wilrijk avait fait part de sa volonté de changer de nom. L'Union belge ne s'y est pas opposée, vu que le nom Beerschot, qui avait été biffé lors de la faillite du club en 2013, n'a pas été utilisé depuis plus de cinq ans.

"C'est une belle étape dans le parcours spécial que nous avons parcouru avec nos supporters, moins de six ans après que nous avons entamé un nouveau chapitre en 1re provinciale. Malgré un retard d'un an dû à une réforme de la compétition, et quatre titres plus tard, nous ouvrons maintenant la porte de la D1A. Si la CBAS confirme la relégation du FC Malines, ce sera la 5e promotion en six ans".

Le Beerschot, battu par Malines en finale de la D1B, sera promu en Jupiler Pro League si la Cour belge d'arbitrage pour le sport confirme la relégation du Malinwa dans le dossier de fraude dans le milieu du football.

Le club anversois avait récupéré en décembre 2018 le Matricule 13, le matricule historique du Beerschot, club 7 fois champion de Belgique avant-guerre, qui fit faillite en 1999. Le club poursuivit par la suite sous le matricule du Germinal Ekeren et du KFCO Wilrijk, avant de devenir Beerschot-Wilrijk en 2013.