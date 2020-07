L'espoir liégeois Alessandro Albanese rejoint Waasland-Beveren

Alessandro Albanese a signé un contrat de trois ans à Waasland-Beveren, avec option pour une année de plus, a indiqué le club waeslandien ce mercredi. L'ailier de 20 ans était en test depuis deux semaines au Freethiel. ll a notamment participé au match amical face au PSG vendredi au Parc des Princes.

Après avoir entamé sa formation au Standard, Alessandro Albanese était parti au FC Porto à l'âge de 14 ans. Un an plus tard, il rejoignait Hoffenheim, en Allemagne. Il s'était engagé avec l'Eintracht Francfort en décembre 2018 et est arrivé en fin de contrat cet été.

Le Liégeois était en test à Waasland-Beveren depuis le début du mois. Ses performances en match amical contre Zulte Waregem et le PSG ont convaincu la direction waeslandienne de lui proposer un contrat.