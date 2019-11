L'appel de Roulers contre le forfait face à Virton est toujours pendant

Il y a toujours un appel en cours contre la défaite par forfait de Roulers face à Virton lors de la sixième journée de la Proximus League. Pierre Cornez, porte-parole de la fédération belge de football (URBSFA), a confirmé mardi qu'il y aura bientôt un verdict.

Roulers a été déclaré en faillite le 10 septembre par le tribunal des affaires de Flandre occidentale à cause d'une dette de plus de 28.000 euros. Elle a été payée, mais selon le curateur désigné, le paiement était illégal. Roulers a exprimé son opposition à la faillite et a été entendu. Cependant, entre la déclaration de faillite et la levée de la faillite, il y avait le match Roulers-Virton au programme. Le curateur n'a pas permis que ce match soit joué. La Pro League était toujours à la recherche d'une nouvelle date pour ce match, mais celles proposées ne convenaient pas à Virton et Roulers a perdu par forfait.

Roulers a toutefois fait appel dans l'espoir de pouvoir rejouer la rencontre. Fin septembre, les Flandriens ont plaidé leur cause devant la commission d'appel de l'URBSFA. "Le verdict va suivre rapidement", a dit Cornez. La décision finale n'est pas sans importance, car elle peut avoir des conséquences sur la lutte pour le titre de la première période.

Si la défaite de Roulers est confirmée, Virton sera en tête avec 27 points. Toutefois, dans le classement officiel, OH Louvain mène toujours avec 25 points. L'appel de Roulers ayant un effet suspensif, Virton est toujours deuxième avec 24 points. OHL et Virton s'affronteront ce vendredi, le dernier jour de la première période. Le gagnant est toujours assuré de disputer la finale de promotion en mars 2020.

Entre-temps, une procédure est également en cours concernant le duel OH Louvain-Union Saint-Gilloise arrêté la semaine dernière suite à une panne de courant. Les Louvanistes risquent une défaite par forfait, mais ils peuvent aussi espérer que le le match soit (partiellement) rejoué. Le comité d'appel des litiges se penchera sur cette affaire le mardi 12 novembre.

Par conséquent, si l'Union gagne ce week-end à domicile contre Westerlo, elle a encore une chance de remporter le titre de la première période. Les Bruxellois doivent espérer un partage entre Virton et OHL, les trois points après la panne de courant à Louvain et une défaite de Virton à Roulers s'il est décidé que ce match doit encore être joué.