L'ancien buteur de Charleroi ou de Zulte-Waregem, Habib Habibou signe à Lokeren

Parmi les buteurs qui ont marqué la Pro League ces dix dernières années, on pointera le nom d'Habib Habibou. L'attaquant centrafricain, passé par Charleroi (2005-2010), Zulte-Waregem (2010-2013) ou Gand (2014) a disputé 147 matches au sein de notre compétition et inscrit 48 buts (plus 22 passes décisives). Après une dernière expérience peu fructueuse au Maccabi Petah Tikva en Israël la saison dernière, il a décidé de revenir en Belgique. Il a paraphé un contrat, dont la durée n'a pas été communiquée, avec Lokeren, en D1B. C'est le club waaslandien qui a officialisé la nouvelle sur son compte twitter.