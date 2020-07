L'ancien Brugeois Vladan Kujovic entraîneur des gardiens de Lommel, Peter van der Veen T2

Le Serbe Vladan Kujovic et le Néerlandais Peter van der Veen intègrent le staff de Lommel. Le premier est le nouvel entraîneur des gardiens du club limbourgeois de D1B, tandis que le second a été nommé T2 du coach anglais Liam Manning.

Vladan Kujovic, 41 ans, a défendu les filets de plusieurs clubs belges lors de sa carrière de joueur, lui qui est passé par Alost (1997-2002), le Lierse (2008-2010) et le FC Bruges (2011-2015). L'année dernière, il était en charge des gardiens du MVV Maastricht, en D2 néerlandaise.

Peter van der Veen, 48 ans, travaillait pour sa part à la fédération néerlandaise (KNVB) où il était en charge des U17, qu'il a menés au titre de champion d'Europe l'année dernière. Davy Heymans (T3) et Stefan Winters (préparateur physique) restent en poste.

Liam Manning, 34 ans, a été nommé entraîneur de Lommel la semaine dernière, remplaçant Peter Maes. Il était auparavant responsable des entraîneurs à l'académie du New York City FC, club qui fait partie du City Football Group, le groupe propriétaire de Manchester City et de Lommel. Il a également officié chez les jeunes à West Ham et Ipswich.