Interdiction de transfert maintenue, Lokeren ne peut pas recruter en fin de mercato

Lokeren a annoncé vendredi, à quelques heures de la fin du mercato, ne pas avoir réussi à lever l'interdiction de transfert dont le club de D1B faisait l'objet.

Le 20 décembre, la Commission des licences de la fédération belge de football (RBFA) avait infligé une interdiction de transfert à Lokeren suite à l'évaluation intermédiaire concernant l'exécution des obligations financières imposées aux clubs.

"La direction du Sporting Lokeren a travaillé jusqu'à la dernière minute pour mettre fin à l'interdiction de transfert, mais malheureusement, en raison de circonstances et en dehors de notre volonté, le club ne pourra pas disposer de fonds à investir avant le début de la semaine prochaine", a écrit le club dans un communiqué. "On espère que l'interdiction de transfert sera levée au début de la semaine prochaine afin que le club puisse encore attirer quelques précieux joueurs libres. Bien sûr, le conseil d'administration regrette la situation, mais il a pleine confiance dans le noyau actuel et le staff technique, qui sont certainement assez forts pour maintenir le club en D1B."

Lokeren est lanterne rouge de la Proximus League avec 19 points au total et 6 lors de la deuxième tranche.