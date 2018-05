Igor De Camargo revient en Belgique, à Malines

Igor De Camargo évoluera la saison prochaine au FC Malines. L'attaquant belgo-brésilien devra apporter son expérience et tentera d'aider le Kavé, relégué, à remonter en Pro League. Il a signé un contrat de deux ans.



De Camargo portait les couleurs de l'APOEL Nicosie depuis deux ans. Il a décroché deux titres de champions et a participé à la Ligue des Champions avec le club chypriote. Il était en fin de contrat.



"J'ai vécu une belle période à Chypre mais je suis heureux de pouvoir jouer à Malines en Belgique", a-t-il réagi. "Je veux contribuer au projet de ce beau club. En D1B ou en D1A, je suis content de rejouer en Belgique".



De Camargo, né au Brésil, s'est révélé chez nous à Heusden-Zolder. Il a ensuite joué pour Genk, le Brussels et le Standard. Il a ensuite pris la direction de l'Allemagne (Möchengladbach, Hoffenheim) avant de revenir à Liège et au Racing.