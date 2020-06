Hernan Losada prolonge pour 3 saisons à la tête du Beerschot

L'Argentin Hernan Losada, entraîneur du Beerschot depuis octobre 2019, a paraphé un nouveau contrat de trois ans en faveur du club anversois. Le Beerschot, pensionnaire de D1B et toujours candidat à la montée en D1A, l'a annoncé mercredi.

Losada, 38 ans et ancien milieu de terrain du club, avait pris les commandes de l'équipe après le départ de Stijn Vreven en endossant un rôle de T1 ad interim.

L'Argentin est ensuite parvenu à insuffler un vent positif à son équipe, remportant la seconde tranche et validant son ticket pour la finale de la D1B. Le Beerschot a d'ailleurs remporté le match aller contre Oud-Heverlee Louvain sur le score de 1-0 et disputera, le 2 août, la décisive manche retour en vue de l'accession pour l'élite du football belge.

"Le Beerschot m'a donné l'opportunité de me construire une belle vie de footballeur professionnel. Quatorze ans plus tard, lancer ma carrière d'entraîneur dans ce même club est un rêve qui devient réalité", a déclaré Losada sur le site du Beerschot, où il va débuter sa dixième saison. "J'ai travaillé très dur pour y parvenir et je suis très content que cela porte ses fruits. Je suis assez fier de ce que j'ai pu accomplir ces derniers mois. J'ai redonné une identité au groupe."

Losada est une figure emblématique du Beerschot. Il a effectué trois passages au Kiel, pour un total de sept saisons et presque 200 rencontres. C'est d'ailleurs au Beerschot qu'il a mis un terme à sa carrière, en 2018. Dans la foulée, il avait intégré le staff technique.

"Quand je suis revenu au Beerschot en 2015, j'avais deux objectifs. Je voulais y devenir entraîneur et ramener le club là où il doit être, en D1A", a ajouté Losada. "Je ne veux manquer ce moment pour rien au monde. Nous nous sommes battus comme une grande famille et nous sommes à 90 minutes d'un autre moment historique."

Les assistants Will Still et Frank Dauwen, ainsi que les entraîneurs des gardiens Patrick Nys et Pieter Jacobs, ont aussi prolongé leur contrat.