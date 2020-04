Faillite ou pas, le concierge de Lokeren continue à entretenir la pelouse de Daknam

Le foot est à l’arrêt et Lokeren, son club, vient d’être déclaré en faillite. Le concierge de Daknam pourrait s’octroyer quelques jours de congé.



Mais non, ce mardi soir au lendemain de l’annonce de la disparition de son club, Lorenzo était fidèle au poste et a été aperçu en train de tondre la pelouse.



L’amour du travail bien fait et la conscience professionnelle ? Sans doute. Un brin de nostalgie ? Probablement.