Faillite de Lokeren : Van Damme et Vidarsson fusillent le président de Vries

Après la faillite du Sporting Lokeren, le président Louis de Vries est fortement pointé du doigt. Notamment par Jelle Van Damme et l’ancien joueur Arnar Vidarsson.

Van Damme, 36 ans, était revenu en 2019 dans le club où tout avait commencé pour lui. Un retour qu’il avait imaginé autrement. "J’aurais aimé écrire une belle histoire ici. Lors de ma présentation, on m’a demandé ce que je venais faire à Lokeren. J’avais alors répondu que j’allais jouer comme je l’ai toujours fait, en donnant tout", a reconnu le défenseur.

"Je suis très en colère"

"Mais les choses ont rapidement mal tourné. Nous avons vite été menés en bateau. J’ai joué pour de nombreux clubs mais je n’ai jamais connu cela. C’est difficile de bien jouer dans de telles conditions. De plus en plus de soucis extra-sportifs ont fait leur apparition. Je suis venu avec les meilleures intentions mais Louis de Vries n’avait aucun plan solide sur la table. Je suis très en colère, mais je ne veux pas trop m’étendre sur ce sujet. Cela pourrait se retourner contre moi", a conclu Jelle Van Damme.

"Je continue à l’appeler le cow-boy anversois"

L’ancien joueur Arnar Vidarsson n’est également pas tendre envers Louis de Vries. "J’ai joué près de 350 matches pour Lokeren et ce club est toujours resté dans mon cœur", a déclaré l’Islandais. "Avec Lokeren, c’est une icône du football belge qui disparaît. Il est inconcevable que quelqu’un (Louis de Vries) puisse enterrer un club en six mois. Je l’avais appelé le cow-boy anversois et je continue à le faire. Cet homme est venu à Lokeren sans argent et sans un plan. Par sa faute, le Sporting est passé à la trappe. Les jeunes sont également victimes de ses excès. Des centaines de jeunes joueurs sont sans club à cause de Louis de Vries."

Pour une partie des supporters de Lokeren, l’ancien président Roger Lambrecht est aussi responsable de la faillite. Selon eux, il aurait dû mieux cerner les intentions de Louis de Vries.

Georges Leekens : "Malheureux pour le football belge"

Georges Leekens s’est installé sur le banc du Sporting Lokeren à trois reprises. La première fois entre 1999 et 2001 puis entre 2007 et 2009 et entre 2015 et 2016. Chaque fois, 'Mac The Knife' avait permis au Sporting de prendre un bon bol d’air.

"C’est dommage qu’un club comme Lokeren disparaisse. J’ai continué à suivre l’équipe mais je les ai vus entrer dans une mauvaise spirale. L’histoire s’est terminée aujourd’hui. J’espère que peu d’équipes vont suivre ce mauvais exemple", a déclaré Georges Leekens.

"J’ai toujours passé de bons moments à Lokeren mais toujours dans des conditions difficiles. J’étais entraîneur et gestionnaire de crise en même temps. Ce n’était pas toujours facile de sauver le club mais j’ai toujours réussi. C’est avec un pincement au cœur que j’ai appris la faillite du Sporting. J’ai vu l’équipe contre Westerlo cette saison mais elle manquait d’expérience."