Division 1B : toujours pas de victoire pour Mouscron qui partage contre le RWDM

Mouscron n’a pu réussi faire mieux qu’un partage 1-1 à domicile contre le RWDM ce vendredi soir dans le cadre de la 9e journée de D1B de football. Les Mouscronnois avaient rapidement pris l’avantage grâce à Lucas Ribeiro Costa (8e), avant d’être rejoints à la 62e minute de jeu via le but d’Abdoul Danté. Avec ce partage, les Hurlus restent bons derniers du classement à six points de leur adversaire du jour.

Dans une spirale très négative, l’Excel Mouscron a enregistré cette semaine le retour de José Jeunechamps au club, en lieu et place d’Enzo Scifo. Devenu entraîneur principal du club, l’ancien T2 des Hurlus entendait bien glaner la première victoire hennuyère cette saison. Pour cela, les Mouscronnois devaient s’imposer à domicile contre le RWDM, qui les avait défaits 3-1 au stade Edmond Machtens lors de la journée inaugurale le 14 août dernier. Pour ce faire, le nouveau coach mouscronnois décidait de remplacer le gardien Parfait Mandanda par Nick Gillekens.

Les choses commençaient bien pour les hommes de Jeunechamps, puisqu’ils ouvraient la marque sur leur première occasion dès la 8e minute. Clément Tainmont remettait une balle en retrait dans le grand rectangle. Lucas Ribeiro Costa contrôlait avant de placer du plat du pied gauche dans le petit filet droit du gardien. Le joueur prêté par Charleroi inscrivait son deuxième but de la saison, le septième seulement de sa formation.

Les Bruxellois avaient la possession de balle après cette ouverture du score, mais faisaient preuve d’imprécision dans le dernier geste via Corenthyn Lavie (15e et 16e) et ne trompaient pas la vigilance de Nick Gillekens.

Le même Ribeiro loupait l’immanquable à 5 minutes du terme. À la suite d’un bon centre à ras-de-sol, il envoyait sa reprise du plat du pied dans les tribunes alors qu’il se trouvait à un mètre du but défendu par Théo Defourny.

Au retour des vestiaires, après plusieurs occasions, les visiteurs trouvaient finalement l’ouverture à la 62e minute de jeu grâce à Abdoul Danté. La reprise de la tête du Malien faisait trembler les filets mouscronnois à la suite d’un coup franc sur le côté droit du grand rectangle.

Avec ce partage, Mouscron possède désormais trois unités au classement, mais reste toujours à six longueurs du RWDM, avant-dernier avec neuf points.