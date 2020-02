Décès à 82 ans de Jean-Pierre Janssens, bourreau du Real Madrid

L'Union Saint-Gilloise a annoncé le décès survenu à l'âge de 82 ans, de Jean-Pierre Janssens, un des plus grands attaquants - ailier droit - de l'histoire du club de la Butte dans les années 50 et 60 (de 1953 à 1961).Il avait notamment inscrit un but historique en Coupe des Villes de Foire, le 22 avril 1959 en quart de finale aller contre l'AS Rome (2-0, 1-1 au retour). Et un autre, encore plus historique, mais sous les couleurs du RSC Anderlecht où il avait été transféré en 1961, au Real Madrid, vainqueur des cinq premières éditions de la Coupe d'Europe des clubs champions, dès les seizièmes de finale. Il avait en effet égalisé, 2-2 (score final 3-3), le 5 septembre 1962 à Bernabeu.

Un goal décisif puisqu'au match retour, Anderlecht l'emporta 1-0 grâce à un but de Jef Jurion à 5 minutes de la fin, devant 64.694 spectateurs, au stade du Heysel. Jean-Pierre Janssens a inscrit 25 buts en division un pour le compte d'Anderlecht en 58 matches, entre 1961 et 1964, remportant deux titres en 1961-1962 et 1963-1964. Il a ensuite successivement joué au Crossing de Molenbeek, au SCUP Jette, à Uccle Sport, à La Forestoise, au Léopold et à l'Union Namur. Quoique malade depuis un certain temps, il avait tenu à être présent le 14 septembre dernier, lors du centenaire du légendaire Stade Joseph Marien.