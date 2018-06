De Witte reste à Malines et jouera en milieu de terrain

Le FC Malines a confirmé jeudi via son site que Seth De Witte, qui a un contrat jusqu'en juin 2019, accompagnera le club en D1B. Le capitaine malinois se voit en plus confier un nouveau rôle dans l'équipe où il évoluera au milieu défensif et non plus en défense centrale.

"L'intention est de voir Seth évoluer au milieu de terrain", a déclaré le responsable de la cellule sportive Stefaan Vanroy. "Nous sommes convaincus que dans cette position, avec sa mentalité et son expérience, il peut apporter beaucoup à l'équipe."

Cette saison, De Witte (1m92), 30 ans, n'a plus joué après le Nouvel An en raison d'une déchirure musculaire au mollet.

De Witte, qui va entamer sa neuvième saison à Malines, a disputé 214 matchs, marquant 24 buts et distillant 6 assists. Formé au Germinal Beerschot, il a joué au KFCO Wilrijk (2005-2006) et au Lierse (2006-2010).