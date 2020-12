D1B : Vincent Euvrard nouvel entraîneur du RWDM

Vincent Euvrard est le nouvel entraîneur du RWDM. Il s’est engagé jusqu’à la fin de saison, avec un an en option, a annoncé lundi le club bruxellois de D1B via ses comptes Instragram et Facebook.

Vincent Euvrard, 38 ans, remplace Laurent Demol, 49 ans, limogé mercredi après la déroute à Lommel (4-0), la 3e défaite en quatre matchs du RWDM.

Frédéric Stilmant, 41 ans, qui était l’adjoint de Laurent Demol, avait assuré l’intérim sur le banc molenbeekois dimanche face à Deinze (1-1) lors de la 13e journée de 1B Pro League.

Ancien joueur de Genk et Saint-Trond, notamment, Vincent Euvrard a débuté sa carrière de coach à Hasselt en D3 (2014-nov 2015) puis à Geel en D2 (nov 2015-mai 2016) et ensuite au Cercle de Bruges (mai 2016-oct 2016) avant d’être rappelé en octobre 2017 comme adjoint de Franky Vercauteren au Cercle. Il avait été nommé d’entraîneur d’OHL en février 2019, épaulé par Vercauteren, parti pour Anderlecht en octobre de la même année. Après avoir assuré le maintien d’OHL en D1B en 2019, Euvrad avait été remercié en juin dernier par le club louvaniste, aujourd’hui promu en D1A.

Le RWDM, qui se rendra à Seraing dimanche, est 6e de la 1B Pro League avec 16 points en 13 matchs.