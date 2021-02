D1B : L'Union arrache la victoire dans les arrêts de jeu contre Lommel et se rapproche du titre

L’Union Saint-Gilloise s’est imposée 3-2 dans les arrêts de jeu contre Lommel samedi pour la 21e journée de 1B Pro League samedi. Un succès qui permet aux Bruxellois de se rapprocher un peu plus du titre et la montée en D1A.

Lommel démarrait la rencontre en trombe et ouvrait le score après 20 secondes via Verschueren. Cueillie à froid, l’Union dominait les débats mais devait attendre la seconde période pour égaliser via Undav (59e).

Sur un contre, les Limbourgeois reprenaient les commandes via Moreno (65e) mais Undav rétablissait de nouveau l’égalité (69e). L’attaquant allemand réalisait le coup du chapeau dans les arrêts de jeu pour offrir la victoire aux Bruxellois (90e+3).

Au classement, l’Union Saint-Gilloise reste l’autoritaire leader la 1B Pro League avec 53 points et compte 21 points d’avance sur Seraing, son plus proche poursuivant, qui se rend au Lierse dimanche à 16h.

En soirée, Westerlo (31 points, 3e) accueille Deinze (6e, 27 points) à 20h00. Vendredi, le RWDM (5e, 28 points) s’était imposé 1-3 au Club NXT (8e, 7 points).