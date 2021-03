D1B : En battant le RWDM, l'Union est champion et retrouve l'élite

L’Union l’a fait. En battant le RWDM 2-1 ce samedi au Parc Duden dans le derby de la Zwanze comptant pour la 23e journée de D1B, les hommes de Felice Mazzu sont champions en D1B et remontent parmi l’élite la saison prochaine. Un retour en D1A attendu depuis 1973. L'équipe de Felice Mazzu est en tête de la 1B Pro League avec 59 points et ne peut plus être rejointe par Seraing, 2e avec 39 points, qui rendra visite au Club NXT dimanche.

Résumé de la rencontre :

L’Union ne traîne pas et presse directement dans ce match. Les hommes de Felice Mazzu veulent se mettre à l’abri le plus tôt possible.

Si sur la première occasion, Le Joncour (13e) place à côté, Undav ne se prive pas lui d’inscrire le 1-0. Sur coup franc, Sadin repousse très mal le ballon des poings et Undav inscrit son 15e but de la saison. C’est 1-0 et le derby est lancé.

Si l’Union pense avoir fait le plus dur, les unionistes vont rapidement déchanter. Moins d’une minute après l’ouverture du score, le RWDM égalise. Nzouzi oublié adresse un centre et Lavie fait 1-1 (17e).

Ce but fait un bien fou aux visiteurs qui commencent à se montrer dangereux (28e superbe frappe à 126km/h de Lavie et 31e double occasion sauvée par Van der Heyden).

Et alors qu’on pense que ce sont les Molenbeekois qui vont faire 1-2, contre toute attente, l’Union reprend les devants à la 34e. Sur un centre de Jordanov, Guillaume François, de la tête, redonne l’avance à son équipe. C’est 2-1 à la mi-temps et l’Union est pour le moment en D1A.

En deuxième mi-temps, l’Union gère et tente d’inscrire le 3e but synonyme de montée. À la 74e, Vanzeir pense y arriver, mais Sadin effectue un superbe arrêt.

La fin du match ne changera plus rien. On ne joue quasi plus au foot et Undav loupe le 3-1 (82e). Mais le plus dur est fait pour l’Union. Ils sont champions de D1B et remonte parmi l’élite la saison prochaine.

Mission réussie pour Felice Mazzu qui permet à l’Union de remonter en D1A, un événement attendu au Parc Duden depuis 1973. Avec la promotion de l'Union, c'est un club historique du football belge qui retrouve l'élite du football belge, que les Bruxellois avaient quittée en 1973.

Avec 11 titres, décrochés entre 1904 et 1935, l'Union, qui a aussi remporté deux Coupes de Belgique, reste le 3e club le plus titré de Belgique, derrière Anderlecht (34) et le FC Bruges (16).

Le Matricule 10, fondé en 1897, est aussi connu pour sa série de 60 matches sans défaite entre le 8 janvier 1933 et le 10 février 1935, qui lui valut le surnom d'Union 60. Club phare de l'avant-guerre, l'Union est aussi connue dans l'imaginaire collectif pour sa rivalité avec le Daring, qui a donné naissance en 1938 à la célèbre pièce de Paul Van Stalle et Joris d'Hanswyck "Bossemans et Coppenolle".