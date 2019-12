Christian Bracconi nouvel entraîneur de Virton

Christian Bracconi a été nommé entraîneur de l'Excelsior Virton, annonce le club de Division 1B sur son site internet. Le technicien français de 59 ans remplace l'Allemand Dino Toppmöller, qui a quitté son poste lundi.

Ancien joueur de Bastia et Metz, Christian Bracconi n'en est pas à sa première expérience en Proximus League. L'ancien coach de Metz, Bastia, Ajaccio et Sochaux, était arrivé à Tubize en 2017 comme adjoint de Sadio Demba et était devenu T1 après le départ de Demba en novembre 2017. Il a quitté Tubize à la fin de la saison dernière à la suite de la relégation du club en D1 amateurs.

Toppmöller a connu un excellent début de saison à Virton. Sous la direction de l'ancien T1 de Dudelange, Virton a joué la première place de la première période jusqu'au dernier match, dans un duel direct avec l'OH Louvain. Depuis le début de la deuxième période, les choses se sont toutefois beaucoup moins bien passées: Virton n'a pu obtenir que deux points sur les neuf mis en jeu.

Virton se rend au Beerschot samedi pour le compte de la 4e journée de la deuxième période de D1B.