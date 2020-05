CBAS : Voici pourquoi Virton remet en cause le système des licences

Hier, pendant plusieurs heures, Virton a plaidé contre l’URBSFA, devant la CBAS dans la procédure concernant l’obtention de sa licence.

Parallèlement à cette procédure, Virton est impliqué dans d’autres procédures actuellement traitées par la CBAS et relatives au système des licences de l’URBSFA. Une procédure par laquelle Virton remet en cause la légalité de certaines dispositions du règlement licences, notamment celles relatives à la continuité au regard de la crise sanitaire actuelle. Dans cette procédure, le club gaumais dénonce également le fait que les règles de licences, notamment celle qui interdit qu’un agent exerce une "influence notable" dans un club et celle qui interdit à un club ou à un de ses dirigeants d’avoir une "influence notable" sur un autre club, sont appliquées de manière totalement discriminatoire, à la "tête du client", selon l’importance du club concerné.

Continuité financière

En ce qui concerne la continuité, le Groupe PROMOBE FINANCE du Président Becca a confirmé qu’il apporterait – pour la saison prochaine – à Virton tout l’appui nécessaire, comme il l’a fait pour cette saison, mais qu’il refusait de "signer un chèque en blanc", comme l’exige l’URBSFA d’un tel garant, ce qui serait constitutif d’un abus de bien social. En d’autres termes, le Groupe PROMOBE FINANCE demande à l’URBSFA, qui n’est en réalité qu’un organisateur de spectacles, de préciser quelle sera la contrepartie de ses multiples et pointilleuses exigences en matière de licences : quel sera le format des compétitions pour la saison prochaine ? Qu’en sera-t-il plus précisément de la D1B ? Quand est-ce que la compétition démarrera ? Quel seront le montant et la répartition des droits TV ? Les rencontres de D1B seront-elles télévisées ou tout simplement " évacuées " sur le net ? Les rencontres, si et quand elles auront lieu, seront-elles à huis-clos ou pourront-elles accueillir des spectateurs ? Si oui, combien et sous quelles conditions ? Quid des loges destinées aux sponsors ? Pourront-elles être ouvertes ? Exiger, comme le fait l’URBSFA qu’un club démontre aujourd’hui sa continuité sans avoir d’abord répondu précisément à toutes ces questions (et donc sans que le club et son garant puissent le moins du monde évaluer les rentrées attendues de sa participation à la compétition) est un abus de droit.

La sentence de la CBAS est attendue pour le 11 mai au plus tard….