Barrages pour le maintien: Tubize débute par un partage avec Roulers

Tubize et Roulers ont partagé l'enjeu lors de la première journée des barrages pour le maintien (playdowns) en Proximus League. Les deux buts sont tombés sur penalty: Andrei (42e, 0-1) et Hugo Videmont (52e, 1-1). Les équipes classées de la 5e à la 8e place au terme des deux phases du championnat prennent part à cette compétition. Vendredi, OH Louvain s'est imposé à Lommel (0-2).

Roulers a pris le début de rencontre à son compte et a failli ouvrir la marque par Saviour Godwin, auteur d'un déboulé sur la gauche (1re). Dans la foulée, Arsemio Valpoort a tiré à bout portant sur Théo Defourny (2e). Les Roulariens ont dû attendre la fin de la première période pour inscrire un but sur un penalty transformé par Andrei (42e, 0-1). Alors que Roulers semblait en train de gérer son avance, Tubize a hérité d'un penalty pour une faute de main de François Kompany. Videmont en a profité pour remettre les deux équipes à égalité (52e, 1-1).

Comme un point est insuffisant pour espérer se maintenir les Tubiziens ont tenté de rester maîtres du jeu mais leur possession de ballon ne leur a rien rapporté. Au contraire, ils ont souffert en fin de match mais ils ont pu compter sur Defourny, qui a sorti un ballon chaud (86e). OH Louvain, qui menait à la marque grâce à Frédéric Duplus (32e, 0-1), a continué sur sa lancée positive à Lommel (0-2). Les Limbourgeois ont eu l'occasion d'égaliser mais Laurent Henkinet a sorti une reprise de la tête de Leonardo Rocha (40e) et Thomas Azevedo, un ex-Louvaniste, a tiré sur la transversale (43e). A la reprise, les Limbourgeois ont poursuivi leur pressing mais Daan Heymans a envoyé le ballon dans les airs (58e) et Rocha n'a pas profité d'un assist d'Azevedo (64e). Après un nouvel arrêt de Henkinet sur une tentative de Scott Bitsindou (70e), Mathieu Maertens a assommé des Limbourgeois (83e, 0-2).

Après division des points par deux, le classement se présente comme suit: 1. OH Louvain 18 points, 2. Roulers 18; 3. Lommel 16, 4. Tubize 13.