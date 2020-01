Banderole anti-fasciste retirée: La zone de Bruxelles-Midi indique avoir agi à la demande de l'Union

La zone de police de Bruxelles-Midi a affirmé vendredi avoir fait retirer à la demande du club les banderoles anti-facistes lors du match de football ayant opposé samedi dernier l'Union Saint-Gilloise à l'OHLeuven. Elle a souligné être et avoir été toujours garante du respect des valeurs démocratiques.

"Il est essentiel de rappeler que la direction de l'Union Saint-Gilloise est responsable de ce qu'elle autorise ou refuse lors du déroulement des rencontres de son club. C'est elle qui définit la ligne d'expression des supporters tolérée au sein du stade. Le rôle de la police est d'assurer le bon déroulement des rencontres", a-t-elle souligné.

Toujours selon la zone de police de Bruxelles-Midi, lors du match du 11 janvier dernier, "les agents de la police ont agi suite à la demande du responsable de la sécurité du club et pas de leur propre chef. Ils sont intervenus à la suite d'une communication de ce même responsable, et avec pour objectif que la rencontre puisse continuer dans les meilleures conditions possibles".

"Il n'a jamais été question d'empêcher l'expression de valeurs antifascistes auxquelles la zone adhère évidemment pleinement", a-t-elle conclu.

Le club a communiqué ce vendredi après-midi qu'il "a toujours fait preuve de tolérance et de respect des opinions de chacun. Ce respect et cette tolérance font partie de l’ADN de notre Club. Les recommandations tant des responsables de l’ordre public que des autorités sportives visent à assurer la sécurité et la sérénité dans les stades. C’est dans cette optique qu'il leur a paru indiqué de prévenir tout incident et potentielle surenchère de messages étrangers aux manifestations sportives, conformément à la loi football. La RUSG tient à préciser, une nouvelle fois, qu'elle se veut apolitique et ne soutient par conséquent aucun mouvement."