Après Danijel Milicevic, le RFC Seraing attire l'ancien Standardman Ibrahima Cissé

Le RFC Seraing, actuellement en tête de la D1B, ne compte pas se reposer sur ses lauriers et poursuit ses emplettes : après avoir attiré Danijel Milicevic, ancien Champion de Belgique, les Sérésiens ont officialisé ce lundi l'arrivée du milieu défensif belgo-guinéen Ibrahima Cissé, lui aussi libre de tout contrat, et passé par le Standard (69 matches avec les Rouches), Malines ou encore Fulham (trois apparitions en Premier League).

Aujourd'hui âgé de 26 ans, Ibrahima Cissé a signé un contrat de deux ans en faveur du RFC Seraing, peut-on lire sur le site officiel du club.

"J’ai trouvé en Seraing un club ambitieux et un groupe où règne une excellente ambiance, a précisé celui qui peut également évoluer en défense centrale, et dont les propos sont retranscrits sur le site officiel du club. Ce groupe sait rigoler mais aussi travailler très sérieusement. Et les résultats suivent, il y a moyen de réaliser quelque chose de bien cette saison. Je veux surtout apporter un plus à l’équipe, notamment au niveau de l’expérience, et jouer. Mon envie est énorme. Je suis évidemment à court de rythme, mais si je parviens à enchaîner deux ou trois rencontres, je le retrouverai rapidement."