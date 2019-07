Al Wahda aurait versé 2 millions à l'Union pour attirer Niakaté

L'Union Saint-Gilloise a cédé son attaquant français Youssoufou Niakaté au club de La Mecque Al-Wahda, a annoncé ce dernier mercredi. Une transaction qui lui aurait rapporté la somme de deux millions d'euros, que l'on peut qualifier d'historique pour le club bruxellois de D1B. Niakaté a signé pour trois saisons en Arabie Saoudite, où le championnat débutera le 22 août. Al Wahda était septième la saison dernière.

Niakaté, 26 ans, arrivé en provenance de l'US Boulogne-sur-Mer, un club du National, la D3 française, à l'été 2018, avait crevé l'écran au Parc Astrid, en réalisant un hat-trick aux dépens d'Anderlecht, battu 0-3 en seizièmes de finale de la Coupe.

Il avait alors été applaudi par tout le stade qui s'appelait encore Constant Vanden Stock.

Auteur de deux autres triplés en championnat à Westerlo (1-3) et à Oud Heverlee-Louvain (1-3), il avait au total inscrit 25 buts en 40 matches (13 en saison régulière, 9 en playoff 2, et 3 en Coupe). Il avait également délivré 6 assists.

Le visage de l'Union va profondément changer.

L'entraîneur français Luka Elsner, remplacé par le Danois Thomas Christiansen, est en effet parti à Amiens, en Ligue 1 française.

L'attaquant international sud-africain Percy Tau, qui était prêté par Brighton, pourrait poursuivre sa carrière en Belgique mais en D1A (Jupiler Pro League). Le contrat du milieu de terrain français Steven Pinto-Borges a été rompu de commun accord, le défenseur central serbe Milos Stamenkovic a été cédé à Irtysh Pavlodar, un club kazakh, et le milieu de terrain allemand Max Besuschkow a rejoint Ratisbonne (SSV Jahn Regensburg), en D2 allemande. Il n'était cependant pas titulaire à part entière sur la Butte, et le capitaine Charles Morren, qui joue désormais à Dudelange, champion du Luxembourg, ne l'était plus.

Les renforts sont le défenseur central danois Jonas Vager (FC Randers), Siebe Van der Heyden (FC Eindhoven), également défenseur central, le milieu de terrain danois Casper Nielsen (Odense BK), et l'ailier américain du Werder Brême Isaiah Young.

Nils Bouekou, un attaquant qui avait été prêté au RWDM (D1 amateurs), est par ailleurs de retour.

L'Union débutera le championnat contre Roulers, le dimanche 4 août (16 heures).