Youssoufou Niakaté sur son triplé contre Anderlecht : "Rien que d’en reparler, j’en ai des frissons"

"Deux ans plus tard, c'est toujours incroyable. C’est seulement maintenant que je réalise ce que j’ai fait. Quand je vois encore l’engouement, c’est exceptionnel ce que toute l’équipe a fait ce soir-là", commence par nous expliquer Youssoufou Niakaté.

Car l’attaquant va réaliser un véritable exploit. En claquant trois buts sur le terrain d’Anderlecht, Niakaté élimine a lui tout seul les Mauves en 1/16e de finale de la Coupe de Belgique.

"C’est une émotion, je ne sais pas l’expliquer. Je souhaite à n’importe quel joueur de vivre ce moment. Parce que ce soir-là, on est parti en n'ayant rien à perdre et on a fait le match parfait. Après, Anderlecht nous avait un peu sous-estimés. Quand je revois le résumé du match et rien que d’en reparler, j’en ai des frissons. C’était vraiment un truc de fou avec les supporters", continue l’attaquant.

Ce jeudi par contre, c’est face à un tout autre Anderlecht que l’Union fait face. "Le sentiment que j’ai, c’est que ce ne sera pas le même match. Parce que l’Union n’a plus la même équipe. Et un match sans supporters, ce sera différent aussi."