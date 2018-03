Yannick Ferrera : "Cette finale de Coupe 2016, on ne pouvait que la gagner !"

Avant de jouer Bruges en finale, ce 20 mars 2016, le Standard sort d’une semaine difficile : il a subi une défaite à Malines qui écarte les Rouches des play-offs 1. Il faut donc remonter le moral des troupes. En grand secret, Yannick Ferrera fait monter un clip vidéo qu’il projette 2 heures avant finale, lors du briefing d’avant-match.

"Le staff et moi, on avait sélectionné certains textes, images et musiques", explique l’ex-coach rouche. "On a demandé à l’équipe de Standard TV de monter tout ça dans un mini-clip de motivation. On commençait par montrer des marquoirs de défaites, on montrait des joueurs abattus et des supporters tristes. On avait mis une capture écran du classement au moment où on était dernier. On a ajouté un texte qui disait : "Tout le monde nous a crus morts, mais nous on a décidé de se battre". On enchaînait alors par des images encourageantes, des buts, des joueurs tout sourire, des supporters en liesse, des duels et des tacles gagnants. La musique devenait de plus en plus entraînante. Le texte s’affichait : "On leur a prouvé qu’ils avaient tort". Quand les joueurs ont vu ça, ils se sont dit : "Cette Coupe ne peut pas nous échapper, on revient de trop loin, on va le faire".

En 2003, Ariel Jacobs avait fait pareil pour la finale La Louvière/St-Trond : la veille du match, chaque joueur trouva sur son lit un petit exemplaire de la Coupe, et le lendemain juste avant le coup d’envoi ; il envoya dans les baffles du vestiaire "Simply The Best" de Tina Turner.

"Au vestiaire, Réginal Goreux jouait aussi un rôle très important, même s’il ne jouait pas toujours. Il parlait beaucoup, il encourageait, il répétait les consignes, c’était un leader de vestiaire."