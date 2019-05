Wouter Vrancken félicite ses joueurs d'avoir "parfaitement appliqué le plan tactique"

Pour sa première saison sur le banc du FC Malines, Wouter Vrancken est parvenu à remporter deux trophées. Après son titre de champion en D1B, l'entraîneur a décroché mercredi la Coupe de Belgique en battant La Gantoise (1-2) au Stade Roi Baudouin. "Les joueurs ont parfaitement exécuté le plan que nous avions mis sur pied", a-t-il déclaré après la rencontre.

Après avoir pris les commandes du match à la 62e, les Malinois ont malgré tout vécu une dernière demi-heure compliquée face aux assauts gantois répétés. "Les joueurs se sont montrés très volontaires et méritent toutes ces éloges. Ils ont fait une excellent partie, du début à la fin. Nous connaissions les forces et les faiblesses de notre adverses et nous avions bien besoin de ça pour compenser notre manque de rythme", a analysé l'ancien milieu de terrain de 40 ans.

Si certains ont dit que le groupe malinois avait puisé une motivation supplémentaire dans la situation extrasportive floue du club, Vrancken ne s'est pas montré de cet avis. "Cela n'a strictement rien à voir. Nous ne sommes pas concernés par tout ça. Je pense que c'est la réussite d'un groupe soudé et altruiste qui tire dans le même sens. Nous avons également pu compter sur nos magnifiques supporters", a ponctué le T1 du 'Kavé'.