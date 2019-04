Wouter Vrancken: "Cette finale, c'est la cerise sur le gâteau"

"En tant qu'équipe de D1B, jouer cette finale est vraiment fantastique", a déclaré l'entraîneur du FC Malines Wouter Vrancken en conférence de presse mardi, à la veille du duel contre La Gantoise en Coupe de Belgique. "Pour nous, c'est vraiment la cerise sur le gâteau après une saison pleine."

Le T1 du 'Malinwa' a toutefois reconnu que le timing de cette finale n'était pas idéal pour le club. En effet, les instances de l'Union belge de football (URBSFA) se penchent actuellement sur le dossier disciplinaire concernant le possible match arrangé dans la lutte pour la relégation de la saison passée dans lequel Malines est impliqué.

"Depuis le mois d'octobre et le début du Footgate, nous avons dû jouer malgré cette pression extra-sportive. Nous sommes depuis lors concentrés entièrement sur le terrain et nous avons confiance en les personnes qui gèrent le dossier. Mais c'est vrai que le timing n'est pas idéal."

"Je tiens à féliciter mon groupe, très fort mentalement et mature, qui a su décrocher le titre malgré tout ça. Ils veulent aller au combat ensemble et c'est un aspect important de notre succès cette saison. Je n'ai pas vu de vedette parmi les joueurs mais bien un groupe soudé et uni vers le même objectif", a expliqué Vrancken, lui-même ancien joueur de Gand et Malines. "J'ai vécu la meilleure période de ma carrière à Gand et gardé beaucoup de bons contacts là-bas."

Vrancken a en tout cas passé son adversaire au peigne fin, regardant tous les matches gantois depuis mi-mars. "La Gantoise a fait jeu égal avec Genk en première mi-temps contre Genk le weekend dernier. Je pense que, lors de quelques rencontres, ils n'ont pas obtenu le résultat qu'ils méritaient. Nous allons devoir neutraliser leurs points forts tout en essayant d'appuyer sur leurs points faibles", a ajouté le T1 malinois, estimant que la pression sera sur les épaules des Buffalos mercredi au Stade Roi Baudouin. "Ils doivent gagner, nous voulons gagner. Pour nous, cette partie n'est pas décisive quant au bilan de notre exercice."

Dans les rangs malinois, Igor De Camargo et Gustav Ingvall sont revenus de blessure mais il n'est pas certain de les voir débuter la rencontre.