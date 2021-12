Westerlo revit sous pavillon turc et affiche de grandes ambitions : "Peut-être qu’Eden Hazard finira sa carrière chez nous"

Westerlo affronte l’OHL ce mercredi soir en 1/8e de finale de Coupe de Belgique. Si les Campinois ont quitté l’élite du football belge il y a quatre ans, ils ont créé la surprise en 1/16e de finale en éliminant l’Antwerp. Dans le même temps, les pensionnaires du Kuijpje occupent la première place en D1B. Un sacré retour au premier plan pour un club qui a failli déposer le bilan lors de la descente en 2017 comme l’explique Wim Van Hove, directeur général, dans les colonnes du Nieuwsblad : "Le seul objectif était de ne pas faire faillite. Que nous ayons été sauvés à l’époque et que nous soyons maintenant en tête en 1B est un miracle". Entre-temps, beaucoup de choses ont changé et le club est passé sous pavillon turc. Oktay Ercan, un homme d’affaires turc qui s’est développé dans de nombreux domaines différents comme le textile, l’ameublement, les jets privés et la viande s’est installé à la tête de Westerlo.

Un rachat qui a posé de nombreuses questions

Après de nombreuses discussions avec des candidats, Wim Van Hove a opté pour Oktay Ercan, le seul qui pouvait les sortir des problèmes : "En un an, j’ai eu cinquante conversations. Des Belges étaient parmi eux, mais ils n’étaient pas assez solides financièrement, certainement pas avec les dettes que nous avions. Celui qui nous a repris a déjà dû mettre 3 millions pour atteindre le seuil de rentabilité". Des noms sombres ont tourné autour du deal mais c’était un mal nécessaire pour réussir à s’en sortir et ces personnes ont désormais coupé les ponts avec le club. Et la volonté est d’investir à long terme, notamment au niveau des infrastructures. "Par exemple, le stade a été modernisé et un nouveau complexe d’entraînement a été construit pour l’équipe A et les jeunes", précisé Wim Van Hove. Si le président Ercan n’est présent que lors des matchs à domicile, au Kuijpje, il n’en reste pas moins très impliqué selon Wim Van Hove : "Au début, c’était seulement environ trois fois par saison, mais maintenant il est presque toujours là. Peut-être parce que ça marche si bien. Il pense que c’est très amusant de venir les soutenir. En fumant un cigare, en buvant un whisky : c’est du plaisir pour lui. Le foot est sa passion. Cela ne veut pas dire qu’il prend des décisions émotionnelles ou qu’il jette de l’argent. Non, tout doit être fait de manière rationnelle".

Hasan Cetinkaya, le Monsieur transfert de Fenerbahce

Et à Westerlo, un Turc peut en cacher un autre. Celui qui s’occupe de la gestion quotidienne du club s’appelle Hasan Cetinkaya. Un homme qui a réalisé de grands coups à Fenerbahce, lui qui y a fait les transferts pendant dix ans. Et son tableau de chasse est assez impressionnant. Robin Van Persie, Nani, Dirk Kuyt, Raul Meireles, Moussa Sow, c’est lui. Si de nombreux clubs belges sont devenus satellites de grands clubs européens (le Cercle de Bruges avec l’AS Monaco, Lommel avec Manchester City, Seraing avec le FC Metz), la volonté n’est pas du tout de rentrer dans cette optique-là. Hormis Ercan et Cetinkaya, l’organigramme est resté belge et le staff l’est également avec Jonas De Roeck comme entraîneur. D’ailleurs, Cetinkaya a tout fait pour réussir son intégration, jusqu’à suivre et réussir brillamment le programme d’intégration civique non obligatoire. "C’était intense, vous savez. Pendant trois mois, j’ai dû m’asseoir devant mon écran et prendre des cours de quatre heures tous les mardis et jeudis. Maintenant, je sais tout de votre pays. Comment fonctionne la politique, les assurances, les impôts, les services postaux, tout. Je connaissais déjà le français, car j’ai grandi en France, mais maintenant je prends aussi des cours de néerlandais", retrace le vice-président.

Objectif 2024

Au niveau sportif, Westerlo a lancé l’objectif 2024 pour créer une équipe capable de jouer l’Europe explique Cetinkaya : "J’espère que la saison prochaine, nous jouerons en 1A et que nous pourrons ensuite travailler sur notre prochain objectif : atteindre le football européen. Cela a fonctionné plusieurs fois dans le passé, alors pourquoi pas ? Aujourd’hui, à mon avis, nous sommes déjà parmi les six ou sept clubs les mieux organisés de Belgique". Et pour ce faire, Cetinkaya compte bien s’appuyer sur son carnet d’adresses bien rempli et un nom bien connu en Belgique y figure, celui d’Eden Hazard. "Je pense que je peux le considérer comme un ami. Je l’ai rencontré quand il était à Lille et il m’a promis qu’il jouerait pour Fenerbahçe un jour. Westerlo, ça devient plus difficile, mais on ne sait jamais. Il pourrait terminer sa carrière ici", sourit le vice-président. En attendant, Westerlo va continuer de tenter de jouer les trouble-fêtes en Coupe de Belgique et d’accrocher une qualification pour les quarts de finale de la Coupe de Belgique ce mercredi face à l’OHL.