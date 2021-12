Anderlecht s’est qualifié ce jeudi pour les demi-finales de la Coupe de Belgique en battant Courtrai 3-0. Une rencontre aboutie dans un stade bien rempli (à 90% de sa capacité!) et une chouette ambiance (malgré quelques approximations lors de l’entrée des supporters au stade) ! Il s’agissait aussi du tout dernier match devant du public avant plusieurs semaines au minimum. En conférence de presse, Vincent Kompany est revenu sur cette ambiance, et Karim Belhocine n’était pas bien loin pour faire un peu d’humour…

"Je pense que c’est lié, les gens savent qu’ils ne viendront plus avant probablement quelque temps, on parle du 28 janvier. Mais on ne sait jamais quand les restrictions seront vraiment levées. Nous, on espère bien sûr que nos supporters puissent voir le plus de matches possibles. On a senti quelque chose. C’est la saison des fêtes, il y avait ce dernier match, un match de Coupe important pour le club. C’est pour ça qu’il y avait du monde aussi. On a senti un peu cette euphorie qui nous a aidés aussi. J’espère qu’on pourra revivre ça assez rapidement."

La rencontre face au Standard le 16 janvier devrait donc se passer sans public… "Oui, oui", répond Vincent Kompany, un peu désabusé.

Mais Karim Belhocine s’en mêle avec une petite touche d’humour : "Les gens préfèrent venir voir Courtrai que le Standard !" provoquant l’hilarité de la salle de presse.

Vincent Kompany rappelle un peu sur le même ton et constate :"Je pense qu’en tant que coach j’ai coaché plus sans public qu’avec public." Mais malgré tout, cette vérité est nettement moins drôle.

En dehors de l’aspect de la présence massive du public jeudi, Vincent Kompany s’est montré particulièrement perfectionniste en conférence de presse, il a relevé plusieurs éléments à travailler à l’issue de la rencontre, malgré la victoire indiscutable. Un perfectionnisme qui ne l’empêche pas malgré tout d’apprécier cette victoire importante pour le club ! En demi-finale, les Mauves affronteront Eupen.