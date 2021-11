Vincent Kompany après la qualification d’Anderlecht en Coupe : "une soirée un peu folle !"

Le coach anderlechtois Vincent Kompany durant le match de Coupe de Belgique à Seraing. Les Mauves se sont qualifiés pour les quarts de finale via la séance des tirs au but et après "une soirée un peu folle", selon Kompany. © Tous droits réservés

Anderlecht s’est qualifié pour les quarts de finale de la Coupe de Belgique après avoir éliminé Seraing via la séance des tirs au but. Après un début de match compliqué, les Mauves se sont réveillés et ont usé de gestion pour faire la différence. "C’était un vrai match de Coupe", a résumé le coach anderlechtois Vincent Kompany au micro de RTL. "Avoir deux penaltys contre soi aussi vite, j’ai rarement vu ça ! C’était une soirée un peu folle, oui. Le terrain difficile, pour les deux équipes, a ramené encore un peu plus de charme dans ce match. Mes joueurs sont restés concentrés, dans le match, malgré les circonstances. Ils ont montré du caractère et c’est important de le souligner. Par rapport au prochain match de championnat ce week-end ? C’est clair que c’est plus facile de récupérer avec la victoire dans le moral. Nous devons rester humbles et travailler. Petit à petit, on va pouvoir avancer".

Arrêter le premier tir au but a été décisif

"On a eu des difficultés à rentrer dans le match", analysait très logiquement le double buteur Cristian Kouamé après la qualification des Mauves. "Après, on a compris ce que l’on devait faire. Mais le terrain était compliqué et lourd, très pesant. À la fin on a bien senti qu’aucune équipe ne voulait perdre", poursuivait Kouamé.

2 images Le très bel arrêt de Hendrik Van Crombrugge sur le premier tir au but de Seraing botté par Dario Del Fabro. © Tous droits réservés

"La clé c’est ce premier tir au but stoppé", soulignait Hendrik Van Crombrugge. "Dans une séance de tirs au but, je trouve que le gardien a toujours l’avantage car le joueur, lui, est sous pression. Mais pas le gardien. Le fait d’avoir arrêté ce premier essai de Seraing a été décisif. Ça a mis beaucoup de pression sur leurs épaules pour la suite. Quand on est critiqué, il n’y a qu’un seul chemin pour s’en sortir : enchaîner les victoires. On vient de le faire à Charleroi et Seraing, c’est très bien".

Éliminé mais content comme après une victoire

De son côté, le coach sérésien Jordi Condom a surtout insisté sur la notion de fierté. "On est éliminé, mais je suis content comme après une victoire. Je suis fier de mes joueurs. Ils ont fait preuve d’engagement et vu comment on a bousculé cet Anderlecht-là, oui, je vois cette élimination comme une victoire. C’est vrai qu’il y a eu beaucoup de blessés et des cadeaux de Saint-Nicolas sur les buts que l’on encaisse. Mais ce n’est pas ce que je retiens".

À LIRE AUSSI Coupe de Belgique : Anderlecht élimine Seraing dans une affaire de penaltys et de tirs au but