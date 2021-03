Vanhaezebrouck s’interroge sur l’agenda Covid-19 du Club de Bruges avant le Standard

Hein Vanhaezebrouck n’a pas toujours sa langue dans sa poche, on le sait. En conférence de presse, relayée par Sporza, pour préfacer le quart de finale de Coupe de Belgique de Gand face à Eupen il l’a une nouvelle fois prouvé. Il a fustigé l’absence de VAR dans la compétition, mais il a aussi et surtout sous-entendu que le report du dernier match du Club de Bruges arrangeait bien les Brugeois.

Le week-end dernier, la rencontre qui devait opposer La Gantoise à Bruges a été reportée. Le Club brugeois a fait valoir la clause Coronavirus qui permet aux équipes qui ont plus de sept absents en raison du Covid-19 de demander le report d’une rencontre. Ce mardi, on apprend que des tests réalisés ce lundi ont révélé que plusieurs pions importants sont désormais négatifs et peuvent revenir dans le groupe : Philippe Clément, le coach mais aussi Hans Vanaken, Noa Lang, Matej Mitrovic et Stefano Denswil.

Positifs dimanche, négatifs lundi, voilà qui intrigue Hein Vanhaezebrouck. Le report du match contre Gand, "C’est une bonne chose pour le Club Bruges". "Il est assez surprenant que tout le monde au Club ait dû être testé de toute urgence hier. Et maintenant ils récupèrent beaucoup de joueurs. S’ils avaient été testés samedi ou dimanche, il y aurait sans doute déjà eu des joueurs négatifs. Mais bien sûr, le Club n’a pas insisté à ce moment-là. "

Vanhaezebrouck va plus loin dans ses insinuations : "C’est une bonne chose pour eux (ndlr. le report du match). Ils n’ont pas à jouer un match difficile, ils sont plus frais et récupèrent les gens pour le match contre le Standard."

S’il est vrai que l’épidémie de Coronavirus qui a touché le Club lui a sans doute coûté son parcours européen, le concours de circonstances de ces derniers jours est plutôt en leur faveur. Mais pas sûr qu’on apprécie les déclarations du coach buffalo du côté de la Venise du Nord.