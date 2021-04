Van den Brom préfère terminer 2e et jouer la Ligue des Champions, Bastien voudra cette fois maîtriser les détails

Le milieu de terrain Bryan Heynen , capitaine genkois, a abondé dans ce sens. "Presque personne n’a joué ici. C’est donc assez agréable de pouvoir déjà tâter la pelouse et avoir une première impression", a avancé le joueur, qui n’a pas manqué de souligner le soutien de ses supporters lorsque le car du club a quitté le Limbourg pour rejoindre la capitale.

Les deux duels entre Genk et le Standard en championnat ont accouché d’un partage. Assez logiquement, le coach genkois a estimé que les chances de l’emporter étaient de "50-50". "Nous avons deux belles équipes, dangereuses et en confiance. Mais une finale apporte toujours quelque chose de différent", a-t-il ajouté.

Pour parvenir à mettre fin à cette série, le coach limbourgeois a averti qu’il était peu regardant de la manière. "Nous voulons gagner à tout prix. Même si c’est forcément plus agréable si nous réussissons à le faire en appliquant notre philosophie de jeu."

Auparavant, le président de Genk Peter Croonen avait lui dit préférer remporter la Coupe. "Je comprends son point de vue évidemment. Mais je pense d’un point de vue sportif. Je préfère donc terminer deuxième et aller en Ligue des Champions qu’en Europa League. Mais nous pouvons écrire l’histoire du club, avoir quelque chose dans nos mains. La Coupe est donc très importante. Pour les entraîneurs, c’est parfois un peu différent. La question est délicate", a avoué le Néerlandais, passé à Anderlecht entre 2011 et 2014.

John van den Brom a été franc samedi lors de sa conférence de presse à la veille de la finale entre son Racing Genk et le Standard de Liège. Le coach néerlandais a assuré qu’il préférait terminer deuxième du championnat et jouer la Ligue des Champions la saison prochaine plutôt que de disputer l’Europa League.

Première finale pour Samuel Bastien, qui voudra cette fois maîtriser les détails

Samuel Bastien lui disputera dimanche soir sa première finale chez les professionnels. "Je ne pense pas que nous pouvons sauver notre saison sur ce seul match mais c’est sûr qu’une victoire nous ferait du bien. Nous avons perdu énormément de points pendant la saison, nous n’avons pas été à la hauteur", a concédé le milieu de terrain de 24 ans, qui porte le brassard rouche en intermittence avec Mehdi Carcela depuis la blessure de Zinho Vanheusden.

Au club depuis l’été 2018, après la 8e et dernière Coupe remportée par les Liégeois, Samuel Bastien s’apprête à jouer sa première finale chez les professionnels. "Je me sens bien, demain (dimanche, ndlr) sera un grand match. C’est pour ces duels que nous faisons ce métier, tout le monde veut les jouer."

En championnat, aucune des deux équipes n’est parvenue à s’imposer. Après un partage à Liège en août (0-0), les Rouches ont accroché un point en revenant dans les dernières minutes à Genk (2-2) en mars. "Genk est une bonne équipe, qui possède beaucoup d’atouts. On a vu qu’on pouvait perdre des matches sur des détails, on a manqué de concentration. Et lors d’une finale, c’est ça qui compte."

Le Standard a finalement accroché les playoffs II grâce à un bilan de 10 points sur 12 pour ponctuer la phase classique. "Tout le monde est en confiance, c’est plus facile pour aborder le match. Mais il faut rester vigilant. Nous allons tout donner pour l’emporter", a dit Bastien, qui a apprécié le soutien des supporters lors du départ de l’équipe vers Bruxelles. "On ne savait pas qu’ils allaient être là. On va le faire pour eux."

Si Genk peut compter sur son buteur nigérian Paul Onuachu, 29 buts en 33 matches de championnat, Bastien a assuré ne "craindre personne". "Nous avons un très bon groupe, de très bons joueurs. On a démontré notre force de caractère", a ponctué Samuel Bastien.