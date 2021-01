Union - Anderlecht et FC Bruges - Antwerp au programme des huitièmes de finale de la Coupe ?

Les seizièmes de finale de la Coupe de Belgique ne se dérouleront que début février (02/2-03/02), mais le tirage au sort des huitièmes de finale a déjà eu lieu ce vendredi. Les équipes encore en lice savent donc désormais quels sont leurs adversaires potentiels une semaine plus tard (09/02-11/02) pour une place en quarts de finale.

On pourrait par exemple assister à un nouveau "choc" bruxellois entre Anderlecht et l'Union Saint-Gilloise... à condition, évidemment, que ces deux équipes se qualifient. En 2018, les Unionistes avaient ridiculisé les Mauves au Parc Astrid en s'imposant 0-3 grâce, notamment, à... Percy Tau et Youssouf Niakaté, auteur d'un triplé.

D'autres affiches alléchantes pourraient également figurer au programme : le Club de Bruges, Champion en titre, croisera la route de l'Antwerp, tenant du titre, en cas de qualification des deux équipes, un derby limbourgeois pourrait opposer Genk à Saint-Trond, alors que du côté d'Anvers, le Beerschot attend déjà Malines de pied ferme.

Le Standard, s'il réussit à se qualifier face à Seraing, sera opposé à Lommel ou à Courtrai, alors que Charleroi, en cas de victoire contre Westerlo, affrontera La Gantoise ou le KFC Heur Tongres.