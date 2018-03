Un écran géant à Sclessin pour la finale de la Coupe

Le 17 mars prochain, Standard tentera de remporter sa huitième Coupe de Belgique face au Racing Genk, son deuxième trophée en trois saisons.



Tous les fans des Rouches ne pourront pas se rendre à Bruxelles pour assister à l'événement. Pour les déçus, le club liégeois a prévu de mettre les petits plats dans les grands.



La finale sera diffusée (gratuitement) sur un écran géant sur le parking de Sclessin. Le club avait déjà mis sur pied une telle opération lors de la dernière finale de Coupe. C'était en 2016 et environ 2000 supporters "rouge et blanc" avaient assisté à la victoire de leurs couleurs face à Bruges (2-1).



Le Standard a aussi fait appel à Daddy K, Oli Soquette et Charl-X pour assurer l'ambiance musicale.