Thelin, sauveur du RSCA : "On voulait gagner pour les supporters"

Anderlecht s'est qualifié pour les huitièmes de la Coupe mercredi au détriment du Beerschot (2-3 après prolongations). Les Anversois ont ouvert la marque par Holzhauser (19e, 1-0) mais Nasri (41e, 1-1) et Bourdin, contre son camp, (79e, 1-2) ont porté les Bruxellois aux commandes. Brogno a arraché les prolongations. Monté au jeu, Thelin a donné la victoire aux visiteurs.

"Quand tu es sur le banc, tu ne veux qu’une chose : jouer. Ca m’a fait du bien de marquer dans ce match de Coupe de Belgique. Quand je suis monté, j’ai dit à Saelemaekers et Doku d’effectuer des centres. Ca a marché. Les supporters sont restés derrière nous depuis le début de la saison, cette victoire est pour eux", a analysé sereinement Isaac Kiese Thelin à notre micro.

International à 28 reprises, le Suédois est en quelque sorte le protégé de Zlatan Ibrahimovic, qui l’a accueilli en sélection. Le buteur de 27 ans s’exprime dans un français impeccable. Sa mère est congolaise et il a évolué durant trois saisons à Bordeaux, là où le Sporting l’a repéré. Les Mauves l’ont initialement accueilli en prêt, avant de l’acheter (environ trois millions d’euros) pour directement le prêter à Waasland-Beveren, où il a planté 19 roses en un exercice. Herman Van Holsbeeck, manager général du RSCA à l’époque, espérait réaliser une grosse plus-value sur l’attaquant.

Peu utilisé cette saison, Thelin ne semble pas perturbé par sa situation : "Je dois rester professionnel et être prêt pour aider l’équipe quand je peux. J’avais bien joué face au Standard et je suis ensuite retourné sur le banc : c’est le foot, ce n’est pas moi qui décide. Je suis fort mentalement. Il y a de la concurrence à toutes les positions au RSCA, j’essaie de rendre les choix du coach plus difficiles. Je ne ressens pas de doute, je continue à faire mon travail. Je suis peut-être un peu trop gentil, je dois peut-être changer un peu."

Hasard du calendrier, c’est justement contre Waasland-Beveren qu’Anderlecht disputera sa neuvième journée du championnat de Belgique, dimanche sur le coup de 14h30. Soit un affrontement entre le 13e et le 15e de Pro League.