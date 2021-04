Standard : Witsel, Mangala, Leye, que sont devenus les gagnants de la Coupe de Belgique en 2011 ?

Finale 2011 : Standard - Westerlo - Coupe de Belgique 2011 - 25/03/2018 Cette année-là, le Standard, qualifié de justesse pour le top 6, survole les play-offs 1 (huit victoires et deux partages) mais voit le titre s'envoler lors de la dernière journée à Genk (1-1). Quatre jours plus tard, le groupe se mobilise et atténue sa déception en remportant la Coupe. Les "Rouches" dominent largement les Campinois et s’imposent grâce à des buts d'Eliaquim Mangala et d'Adnan Mravac contre son camp. Ce trophée, c'est aussi le cadeau d'adieu des Defour, Witsel, Carcela (blessé à Genk lors du match du titre), et Mangala qui quitteront les bords de Meuse l'été suivant.