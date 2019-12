Les quarts de finale sont programmés le 18 décembre, alors que les demi-finales, qui se disputeront en aller et retour, se tiendront les 22 et 29 janvier. La finale aura lieu le vendredi 1er mai.

Zulte Waregem - Saint-Trond, Courtrai - Eupen, Union Saint-Gilloise - Westerlo figurent également au programme, avant Ostende - FC Bruges (20h30) et Charleroi - La Gantoise (20h45).

Six rencontres figurent au programme des huitièmes de finale de la Coupe de Belgique ce mercredi soir. Le Standard reçoit la visite des Brabançons de Rebecq, pensionnaires de D2 Amateur, et dernière formation de ce niveau encore présente à ce stade de la compétition. Suivez l'évolution des scores en direct audio !

Standard - Rebecq : 1-0

Avec les "revenants" Senna Miangue et Réginal Goreux, capitaine, et le jeune défenseur central Dimitri Lavalée titularisés, le Standard a ouvert la marque via son "Monsieur Coupe", Aleksandar Boljevic (24' 1-0).

Le Monténégrin a obtenu un penalty deux minutes plus tard, mais son coéquipier Duje Cop s'est complètement loupé face à Damien Lahaye et a expédié le ballon dans la tribune (27').