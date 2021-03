Standard - FC Bruges : But annulé, échauffourées et grosse nervosité en fin de match

Le Standard de Liège a éliminé le leader autoritaire de Pro League, le Club de Bruges, 1-0 en quarts de finale de Coupe de Belgique de football, jeudi soir à Liège. Jackson Muleka a inscrit l’unique but de la partie à la 48e minute de jeu.

En toute fin de partie, les Brugeois semblaient sur le point de revenir au score. Sur un coup de coin dans les arrêts de jeu, David Okereke pousse le ballon dans le but défendu par Arnaud Bodart, mais l’arbitre Verboomen siffle une faute de main de Simon Mignolet, monté sur la phase pour tenter de créer le surnombre dans le grand rectangle adverse. Le VAR n’étant pas présent à ce stade de la compétition en Coupe de Belgique, c’est le début d’une attente assez houleuse. L’arbitre valide le but avant, quelques minutes plus tard, de l’annuler à nouveau, visiblement trop peu convaincu par les explications de son juge de ligne. L’analyse des images semble prouver que Mignolet a effectivement dévié le ballon de la main.

Ruud Vormer, Noa Lang ou Nicolas Raskin par exemple : des échauffourées se sont déroulées durant ce moment-là. Rebelote après le coup de sifflet final de l’arbitre. Après quoi, les Liégeois ont célébré leur qualification. Ils affronteront Eupen au tour suivant.