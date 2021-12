Le Standard de Liège accueille le Beerschot, bon dernier de Pro League, ce jeudi soir lors des huitièmes de finale de la Coupe de Belgique de football. L’entraîneur des Liégeois Lukas Elsner a préfacé la rencontre en conférence de presse.

"Nous abordons une semaine cruciale avec deux matches importants. Il n’y aura pas de calcul de ma part. Je veux qu’on ait la meilleure équipe possible sur le terrain", a d’emblée commenté Elsner qui devra se passer de plusieurs cadres pour le match de Coupe. "Ça risque d’être compliqué pour Selim Amallah qui a reçu un coup sur le sacrum. On espère qu’il sera de retour dimanche face à Charleroi. Arnaud Bodart a quant à lui repris avec les kinés sur le terrain mais il lui faut quelques entraînements avec ballon pour qu’il puisse retrouver ses sensations. Enfin, Abdoul Tapsoba est de retour et pourrait débuter ce soir alors que Nicolas Gavory est convalescent".

Testé positif au Covid-19, Samuel Bastien sera également absent ce jeudi soir face au Beerschot. Une équipe anversoise dont se méfie le coach franco slovène. "Le Beerschot a battu Genk. C’est un avertissement. Il faudra être attentif. Chaque fois que Raphael Holzhauser touche le ballon il se passe quelque chose offensivement. Si cette équipe fait preuve d’efficacité, elle peut être très dangereuse. Nous sommes capables de les mettre sous pression. J’espère qu’on aura l’envie pour forcer le verrou", a expliqué Elsner.

Avant de conclure : "Le groupe a été touché dans sa fierté après la défaite à Gand (3-1). Il faut montrer une capacité de réaction. J’attends et je suis persuadé que le groupe va répondre sur le terrain ce jeudi".