Sa Pinto : "Il faudra être grand pour gagner cette finale"

Soulagé par la présence de son équipe en Playoffs I, Ricardo Sa Pinto est apparu plutôt détendu ce vendredi soir lors de la conférence de presse à la veille de la finale de Coupe de Belgique entre le Standard et Genk.

"L'objectif de la saison, c'était d'être en Playoffs 1, a rappelé le coach des Rouches. Il est atteint. Maintenant si on peut en plus rafler la Coupe, pourquoi s'en priver. D'autant qu'on le mériterait largement après avoir sorti Anderlecht en déplacement, Bruges et Ostende, le finaliste de l'an dernier, en matches aller et retour."

"Mais cela ne nous garantit pas la victoire samedi. Parce que les chances sont vraiment égales et que je ne vais donc certainement pas vous dire qu'on va gagner, a-t-il tempéré. Tout est en effet possible en football, et je respecte chaque adversaire. Pas question de prétendre à l'avance qu'on en fera de la bouillie. En plus c'est vraiment 50-50 vu la qualité de Genk, tant collectivement, qu'individuellement. Il faudra être grand pour l'emporter."

"Ce serait une erreur de tirer des conclusions optimistes de nos deux victoires contre Genk en championnat. Ce n'est en effet plus le même coach, plus la même équipe, et surtout, plus la même compétition. Aucune conclusion n'aurait donc une quelconque valeur. J'espère pour tout le monde, et en particulier pour les supporters, que le terrain sera en bon état. Que les gens auront ainsi droit à un bon match, et pas seulement à une bataille" a conclu Sa Pinto.