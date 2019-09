Rebecq crée l'exploit en Coupe : "On a rendu une commune, des familles et pas mal de gens très fiers"

Rebecq a signé un superbe exploit face au Cercle de Bruges en Coupe de Belgique. Les joueurs de D2 amateurs ont, en plus, décroché leur qualification pour les huitièmes de finale sur la pelouse du Stade Jan Breydel grâce à un but de Cyril Rosy (0-1).



A 34 ans et pour sa première expérience en tant que T1, Dimitri Leurquin a déjà vécu un très grand moment. "On a donné le maximum dans chaque ligne. Beaucoup de joueurs ont eu des crampes. Je crois qu’on a récolté le fruit de notre travail avec beaucoup de fierté et d’humilité parce qu’on reste un petit club", explique l’entraîneur des Brabançons.



"On a rendu une commune, des familles et pas mal de gens très fiers. Ça reste un exploit pour nous mais aussi par rapport à l’histoire de la Coupe. Ça n’arrive pas chaque année qu’un club de notre niveau passe en huitième de finale. C’est vraiment quelque chose d’exceptionnel", l’ancien défenseur de La Louvière.



Leurquin espère que le prochain chapitre apportera encore un peu plus de magie à cette belle histoire. "Il y a toujours des adversaires plus sexys que d’autres. On espère en tirer un. Et pourquoi pas continuer à rêver. Mais en tout cas profiter de ces moments exceptionnels. Et peut-être revivre ce qu’on a vécu encore une fois. Peut-être pas dans les chiffres, mais en tout cas dans l’atmosphère", conclut celui qui a succédé à Fred Stilmant à la fin du mois d’août.