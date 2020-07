Pour l'Antwerp rien ne change au niveau des mesures contre le Covid-19

Les autorités de la province d’Anvers ont imposé des mesures plus restrictives pour lutter contre l’expansion du coronavirus sur leur territoire. Parmi les strictes mesures adoptées (couvre-feu, télé-travail obligatoire, etc.), on retrouve également des interdictions liées au monde du sport et notamment aux sports de contact.

Des décisions qui ont inquiété les principaux quotidiens flamands qui s’interrogeaient mardi matin sur la reprise des compétitions pour les quatre principaux clubs de football de la province (Antwerp, Beerschot, Malines et Westerlo).

"Le coronavirus sabote le football anversois", a lancé la Gazet van Antwerpen avec un titre catastrophe. En principe, les clubs anversois ne peuvent plus s’entraîner dans la province ce qui serait un sacré handicap pour l’Antwerp et le Beerchot, attendus par la finale de Coupe de Belgique pour l’un et la finale retour de D1B pour l’autre ce week-end.

En principe, il n'y a aucune exception pour le football professionnel

Mardi en fin de matinée, l'Antwerp a rassuré ses supporters: les nouvelles mesures n'auront pas d'impact sur les entraînements et les matches. "Suite à la communication du gouverneur de la province d'Anvers, et dans l'attente d'informations plus concrètes, le R. Antwerp FC part du principe que pour le football professionnel toutes les mesures prises resteront inchangées et continueront d'être appliquées.

Ces derniers mois, des protocoles et des procédures de test ont été élaborés en collaboration avec la Pro League et toutes les autorités compétentes afin que le football puisse être joué de manière sûre et responsable. Le RAFC reste en contact étroit avec toutes les autorités compétentes et fournira des informations dès que possible."

Dans la foulée, le Beerchot a lui aussi annoncé que l'entraînement de mardi matin s'était déroulé normalement.

Des initiatives qui divergent par rapport aux propos de la Gouverneur de la Province intervenue au micro de Sporza en début d'après-midi. "En principe, il n'y a aucune exception pour le football professionnel", a-t-elle notamment déclaré.

