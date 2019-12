Pas de miracle pour Rebecq au Standard, Charleroi, l'Union et le Club de Bruges qualifiés

Le Standard, qui a battu le "Petit Poucet" de Rebecq, Charleroi, l'Union Saint-Gilloise, le Club de Bruges, Zulte Waregem et Courtrai se sont qualifiés ce mercredi pour les quarts de finale de la Coupe de Belgique, tout comme l'Antwerp mardi. Eupen, Gand, Ostende, Saint-Trond et Westerlo ont de leur côté fait leurs adieux à la compétition.

Standard - Rebecq : 3-0 Felipe Avenatti entre deux Rebecquois - © YORICK JANSENS - BELGA Avec les "revenants" Senna Miangue et Réginal Goreux, capitaine, et le jeune défenseur central Dimitri Lavalée titularisés, le Standard a ouvert la marque via son "Monsieur Coupe", Aleksandar Boljevic (24' 1-0). Le Monténégrin a obtenu un penalty deux minutes plus tard, mais son coéquipier Duje Cop s’est complètement loupé face à Damien Lahaye et a expédié le ballon dans la tribune (27'). Le "Petit Poucet" rebecquois, très enthousiaste, a cependant encaissé un deuxième but à l’heure de jeu : Duje Cop n’a cette fois pas laissé passer l’opportunité de doubler la mise (59' 2-0). Collins Fai a ensuite profité d'une approximation de la défense brabançonne pour s'en aller alourdir la marque (67' 3-0). Les Liégeois se qualifient donc sans gloire pour les quarts de finale de la compétition après n'avoir pas montré grand-chose face à une courageuse équipe de Rebecq, qui évolue en D2 amateur.

Charleroi - La Gantoise : 1-0 La joie des Carolos - © VIRGINIE LEFOUR - BELGA Les Zèbres ont trouvé le chemin des filets en fin de rencontre grâce à Massimo Bruno, parfaitement servi par le serial buteur Kaveh Rezaei (84' 1-0). Nicolas Penneteau a pour sa part sorti un grand arrêt dans les arrêts de jeu pour assurer la qualification des siens. Charleroi prive donc Gand des quarts de finale de la Coupe de Belgique pour la première fois depuis quinze ans, une sacrée performance !

Ostende - FC Bruges : 1-1 (2-4 après t.a.b.) Duel aérien animé - © BRUNO FAHY - BELGA Après avoir battu Anderlecht en championnat dimanche, Ostende n’a eu besoin que de… trois minutes pour prendre les devants grâce à Idrissa Sylla (3' 1-0). L'inévitable Krepin Diatta a égalisé à un peu plus d'un quart d'heure du terme (73' 1-1), alors que l'Ostendais Yaya Sané a été exclu dans la foulée après avoir écopé de deux cartons jaunes en l'espace de deux minutes (76'). Les Blauw & Zwart n'ont toutefois pas réussi à trouver la faille dans la défense côtière en fin de match et en prolongation. La qualification s'est donc joué aux tirs au but, et les leaders du championnat ont émergé (2-4) grâce, notamment, à deux arrêts de Simon Mignolet.

Union Saint-Gilloise - Westerlo : 0-0 (4-1 après t.a.b.) Les joueurs de l'Union et leurs supporters - © LAURIE DIEFFEMBACQ - BELGA Avec une équipe totalement remaniée, les Bruxellois ont été poussés à la prolongation par Westerlo, autre pensionnaire de D1B. Après 120 minutes de jeu assez laborieuses (0-0), l'Union a émergé lors de la séance de tirs au but (4-1) et aura l'honneur d'être le seul club qui n'évolue pas en Pro League au stade des quarts de finale.

Courtrai - Eupen : 2-1 Hannes Van der Bruggen et Saeid Ezatolahi - © JASPER JACOBS - BELGA Face à une autre équipe en difficulté en championnat, Eupen a trouvé le chemin des filets au quart d'heure grâce à Sulayman Marreh (15' 0-1). Pelé Mboyo a égalisé sur penalty en seconde période (66' 1-1), et Courtrai a inscrit le goal de la victoire et de la qualification deux minutes plus tard grâce à un but contre son camp de Saeid Ezatolahi (68' 2-1).

Zulte Waregem - Saint-Trond : 3-0 Gianni Bruno fête son but - © KURT DESPLENTER - BELGA Après l'exclusion rapide du Trudonnaire Pol Garcia Tena (9'), Zulte Waregem n'a eu besoin que de cinq minutes pour ouvrir le score via Omar Govea (14' 1-0). Le Roumain s'est même offert un doublé peu avant l'heure de jeu (57' 2-0). Gianni Bruno a ensuite tué tout suspense à un peu plus d'un quart d'heure du terme (73' 3-0). Les quarts de finale sont programmés le 18 décembre, alors que les demi-finales, qui se disputeront en aller et retour, se tiendront les 22 et 29 janvier. La finale aura lieu le vendredi 1er mai.