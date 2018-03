Mpoku: "On a fermé la bouche de tout le monde"

Marqués par le froid mais surtout par la joie pour leur victoire en Coupe de Belgique, les joueurs du Standard de Liège avaient un grand sourire aux lèvres au moment des interviews d'après-match. "C’est magnifique. On a été jusqu’au bout. On a gagné cette finale et on s’est qualifié pour les playoffs 1. La saison n’est pas finie pour nous", a réagi fièrement Edmilson Junior au micro de Club RTL.

"Nous avons battu les meilleures équipes de Belgique dans ce parcours de Coupe. C'est donc une victoire méritée pour nous. D'autant plus que nous avons bossé dur pour être ici", a-t-il ajouté.

Même son de cloche du côté de Paul-José Mpoku qui ne veut retenir que la victoire de cette finale. "C'est ça le plus important". Un succès qu'il attendait manifestement depuis longtemps.

"J’avais dit il y a longtemps que je voulais revenir un jour et gagner quelque chose avec ce club. Beaucoup de gens ont douté quand je suis revenu et là on ferme la bouche de tout le monde."

Enfin Mehdi Carcela s'est lui aussi dit "très heureux" et a souligné à quel point "les détails ont fait la différence".