Mpoku : "Décrocher un premier trophée avec le Standard"

La Coupe de Belgique fait rêver Paul-José Mpoku. Et pour cause, le médian congolais n'a jamais décroché le moindre trophée avec le Standard de Liège. A la veille de la finale face au Racing Genk, une équipe qui l'inspire manifestement, Mpoku s'est confié à la RTBF.

Paul-José, après la victoire à Ostende et la qualification en Playoffs 1, dans quel état d'esprit le Standard va-t-il aborder cette finale de Coupe de Belgique ?

"Le Standard va aborder cette finale avec le même état d'esprit que lors des derniers matches. C'est à dire que nous allons jouer pour gagner. Nous allons bien sûr donner le meilleur de nous-même et on verra bien le résultat à la fin du match mais une chose est claire, nous voulons décrocher cette coupe de Belgique".

On peut dire que cette qualification pour les Playoffs 1 a libéré le Standard avant cette finale ? Un match que vous allez aborder en pleine confiance ?

"Forcément. La participation aux Playoffs 1 était l'objectif du club à l'aube de cette saison. Nous avons finalement atteint cet objectif même si cela n'a pas été facile. Désormais, nous avons l'opportunité de remporter la Coupe de Belgique et nous allons tout mettre en oeuvre pour y arriver. Cela dit, nous devons nous méfier du Racing Genk. Une très bonne équipe, qui possède elle-aussi d'excellentes individualités. Il ne faudra pas s'attendre à un match facile mais à Sclessin tout le monde en est bien conscient".

Comment voyez-vous cette finale ?

"Je m'attends à une finale passionnante et indécise. Je pense qu'il y aura pas mal de spectacle sur le terrain mais aussi dans les tribunes. Ce sont deux équipes à vocation offensive qui proposent un beau football. Je pense qu'il y aura donc des buts. Ce sera en tout cas un match très ouvert et cela pourrait bien se jouer sur des détails".

Quels seront les atouts du Standard ?

"Il faudra être bien compact et bien organisé. Nous devrons aussi éviter d'encaisser des buts stupides comme ce fût trop souvent le cas ces derniers matches. Il faudra donc serrer les boulons mais si on parvient à inscrire plus de buts, c'est l'essentiel. On devra en tout cas respecter les consignes du coach tant en défense qu'en attaque mais je le répète, cette finale devrait se jouer sur des détails".

Si je vous comprends, pour vous, c'est donc du 50-50 ?

"Oui, tout à fait. Du 50-50. La saison de Genk est fort similaire à la notre et donc on va assister à un duel équilibré, d'où ce pronostic : 50-50. Il n'y a donc pas vraiment de favori pour cette finale".

Genk est pourtant une équipe qui vous rappelle de bons souvenirs, surtout cette saison ?

"C'est vrai. C'est l'équipe contre laquelle j'ai marqué le plus de buts cette saison. J'ai inscrit un goal à l'aller, à Sclessin, où nous avons gagné 2-1. Et puis, nous l'avons encore emporté à Genk, 0-2, et j'ai encore marqué. Maintenant, cela ne veut pas dire grand chose. Ce samedi, ce sera un autre match mais j'espère que ça va encore tourner en notre faveur".

C'est quand même une équipe qui vous inspire ?

"Oui, tout à fait. Je ne sais pas vous dire pourquoi mais c'est ainsi. Je marque toujours contre Genk mais je le répète, ce sera cette fois un autre match avec un contexte tout à fait différent".

Vous comptez aussi sur le soutien de vos supporters même s'il y aura autant de supporters limbourgeois que de Liégeois au Stade Roi Baudoin ?

"Oui mais même s'il y aura 20.000 supporters liégeois et 20.000 limbourgeois, ce ne sera pas ici du 50-50 car nos supporters sont les meilleurs de Belgique. On peut parler de 90-10 en faveur de nos supporters. Je sais qu'ils seront à la hauteur de l'événement samedi soir. Déjà à Ostende, ils étaient magnifiques dès l'échauffement. Je sais que de ce côté là, il n'y a aucune raison de s'en faire. Nous serons clairement avantagés".

Personnellement, que vous inspire cette coupe de Belgique ?

"A titre personnel, ce serait mon premier trophée remporté avec le Standard de Liège. Je n'ai encore rien gagné depuis que je joue à Sclessin et croyez-moi, ça me manque énormément. Comme je l'ai toujours dit, pour marquer l'histoire, il faut des titres et des trophées avec lesquels ton nom est associé. C'est donc un premier objectif. Ensuite, en gagnant la coupe, le Standard serait automatiquement qualifié pour l'Europa League et cela sans passer par des tours préliminaires. La coupe de Belgique, c'est clairement le chemin le plus direct pour la Coupe d'Europe".

Et pour atteindre cette finale de coupe de Belgique, vous avez dû accomplir un sacré parcours. On peut dire que cette place en finale est donc amplement méritée ?

"Effectivement. Nous n'avons pas bénéficié d'un tirage clément. C'est le moins qu'on puisse dire avec des déplacements à Anderlecht et à Ostende et puis une double confrontation face à Bruges en 1/2 finale. Le Standard a fait le boulot et a donc mérité sa place en finale. Maintenant, il n'y a plus qu'un match à bien négocier avant de décrocher cette coupe qui nous tend les mains. Mais je le répète, ce ne sera pas facile car Genk est une très belle équipe. Les Limbourgeois sont très forts sur phases arrêtées avec notamment Seck ou encore Karelis. A nous de faire très attention...".

On peut dire que la coupe est donc devenue la priorité du Standard ?

"Exactement. On laisse de côté les playoffs pour le moment et on donne tout pour la coupe. C'est devenu l'objectif prioritaire. C'est pareil en ce qui me concerne. Dans la vie, le train passe rarement deux fois. Ici, je sens que c'est le moment. Le tain est là. A nous de ne pas le rater. Il faut juste entrer et prendre cette Coupe de Belgique...".