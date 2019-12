Mouscron – Anderlecht : Sandler titulaire avec Kompany (LIVE 20h45)

Sous le coup de 20h45, Anderlecht se déplace à Mouscron dans le dernier huitième de finale de la Coupe de Belgique. Un match au combien important pour les Mauves. Car la Coupe de Belgique reste plus que probablement le meilleur moyen d’accéder à l’Europe la saison prochaine et pourrait s’avérer leur seule bouée de sauvetage cette saison.

Lors de la phase allée du championnat, Anderlecht était allé faire un 0-0 au Canonnier. Depuis, les deux équipes se côtoient au classement général (Mouscron est 10e, Anderlecht 11e).

Les quarts seront tirés au sort ce soir et se joueront le 18 décembre, les demi-finales (aller-retour) les 22 et 29 janvier et la finale le vendredi 1er mai (20h30).